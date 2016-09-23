Гройсман закликав парламентарів прийняти закон про спецконфіскацію

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів вже на наступному пленарному тижні ухвалити проект закону про спецконфіскацію, який дозволить акумулювати до бюджету 1,5 мільярда доларів коштів, вкрадених попередньою владою.

Про це Гройсман сказав в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"Я закликаю у вівторок або в четвер проголосувати за цей закон і відновити справедливість", - сказав Гройсман.

Гройсман нагадав, що неодноразово висловлював свою позицію щодо вкрадених активів.

"Уряд уже висловив свою позицію, затвердивши й передавши в парламент проект закону про спецконфіскацію. Це питання можна вирішити, і я звертаюся до парламенту, щоб закон було внесено до порядку денного й проголосовано. Кошти, які були вкрадені, повинні бути повернені до бюджету. Але уряд не може одноосібно розпоряджатися цими ресурсами. Ці кошти будуть публічно зараховані на рахунки держави, а далі український парламент ухвалить рішення про пріоритети - куди їх витратити, - сказав Гройсман. - І я вважаю, що корупційні ризики (щодо цього законопроекту - УНІАН) є саме там, де вимагають не приймати цей документ. Нам треба повернути ресурси, зробити це законним чином - відповідно до практики європейських країн".

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Раніше Гройсман зазначав, що блокування Верховною Радою процесу повернення в Україну вкрадених попередньою владою активів призведе до того, що вони будуть втрачені назавжди та зникнуть. У середині вересня Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію коштів і розраховує на конструктивну та результативну дискусію щодо законопроекту, а також подальше його прийняття.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів України направив на розгляд Верховної Ради оновлений законопроект про спецконфіскацію, ухвалення якого дозволить конфіскувати в держбюджет заарештовані на рахунках в «Ощадбанку» 1,5 млрд дол., які належали представникам режиму Януковича. Ці кошти були закладені в бюджет 2016 року, проте в Мінфіні сумніваються, що до кінця року можна буде повернути всю суму вкрадених коштів. У зв'язку з цим Кабмін врахував ці кошти в проекті бюджету на 2017 рік.

Представляючи законопроект, міністр юстиції України Павло Петренко закликав парламентаріїв розглянути й прийняти документ якомога швидше. У свою чергу Гройсман підкреслив, що супровід та ухвалення законопроекту є обов'язком усіх гілок влади. Він також повідомив, що знає про домовленості однієї з політичних сил із представниками режиму Януковича про блокування ухвалення цього законопроекту.