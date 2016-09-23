В Україні 7,4 мільйона пенсіонерів отримують пенсію менше 1500 гривень

Близько 7,4 мільйона пенсіонерів, при загальній кількості в 12,5 мільйона, отримують пенсії розмірів до 1 500 гривень, повідомив в інтерв'ю УНІАН перший заступник голови правління Пенсійного фонду Микола Шамбір.

"Мінімальну пенсію отримують близько 300 тисяч осіб. Але якщо сума хоч на 1 гривню більше - то це вже не мінімальна пенсія. Кількість тих, хто отримує пенсію до 1 500 гривень, переважна більшість - близько 7,4 мільйона осіб", - сказав Шамбір.

Він також зазначив, що близько 8 мільйонів пенсіонерів мають основний розмір пенсії не менше прожиткового мінімуму (1 130 гривень для осіб, які втратили працездатність - УНІАН).

"Це не означає, що вони стільки ж і отримують, тому що у них є ще якісь доплати і надбавки. Наприклад, інвалід війни може мати основний розмір пенсії за стажем менше прожиткового мінімуму, але як інвалід I групи він буде отримувати 285% прожиткового мінімуму", - пояснив Шамбір.

За його словами, така ситуація виникла, тому що показник основної пенсії для пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше, дуже довго не змінювався.

"Коли ми його переглянемо, то названа цифра у 8 мільйонів осіб зменшиться. Це не означає, що це дасть їм якесь особливе збільшення, але ми доб'ємося однакових підходів для визначення пенсій для всіх та більшої залежності розміру пенсії від заробітку і стажу роботи людини. Навіть для тих, хто вже на пенсії", - додав Шамбір.

Також чиновник зазначив, що сьогодні близько 400 тисяч осіб отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму.

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"Це люди, які не мають страховий стаж 30-35 років, який гарантує пенсію на рівні прожиткового мінімуму", - пояснив Шамбір.

Також він додав, що є категорія жінок, які мають стаж 30 років, але вийшли на пенсію до 2015 року. У зв'язку з тим, що відбувалося підвищення пенсійного віку, жінка, за певних умов могла вийти на пенсію раніше, але при цьому розмір пенсії зменшується.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір провести перерахунок пенсій, розмір яких складає від 1 300 гривень до 3 000 гривень, наприкінці поточного року. За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, уряд шукає ресурс для того, щоб з жовтня-листопада провести осучаснення пенсій для тих категорій громадян, яким пенсії давно не підвищувалися.