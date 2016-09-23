Кабмін схвалив новий законопроект про відпустки

Кабінет міністрів України схвалив проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку надання відпусток», який змінює правила грошової компенсації за невикористану відпустку та надання відпустки у зв'язку з навчанням або для догляду за дітьми, повідомила прес-служба міністерства соціальної політики.

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«Документ спрямовано на врегулювання питань своєчасного й цільового використання працівниками щорічних відпусток, додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей, надання додаткових відпусток у зв'язку з навчанням тощо», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, встановлюється виплата грошової компенсації за решту днів щорічної відпустки, що перевищують 24 календарні дні, які своєчасно не були використані працівниками. Також врегульовуються порядок та умови надання додаткової відпустки працівникам, які мають малолітніх дітей або повнолітню дитину-інваліда.

Як повідомила прес-служба, пропонується: збільшити тривалість неоплачуваної відпустки. Також планують посилити відповідальність роботодавців за порушення порядку надання відпусток або компенсації.

Крім того, пропонується надавати працівникам, які одночасно навчаються у декількох вищих навчальних закладах, навчальну відпустку за їхнім вибором в одному з них. Якщо працівники здобувають другу вищу освіту, то право на оплачувану навчальну відпустку вони матимуть лише в разі їхнього направлення на навчання роботодавцем. Водночас передбачається в цьому випадку право працівників на відпустку без збереження заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 6 квітня цього року затвердив умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток. Державні службовці мають право на один додатковий день оплачуваної відпустки починаючи з п'ятого року служби. З кожним додатковим роком держслужби, починаючи з шостого, співробітник отримує по одному додатковому дню оплачуваної відпустки.

При цьому тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів. Також за бажанням державного службовця додаткова відпустка або її частина може бути замінена грошовою компенсацією.

Верховна Рада 5 листопада 2015 року ухвалила в першому читанні проект нового Трудового кодексу. Із того часу триває робота щодо його доопрацювання до другого читання.