Гривня на міжбанку знизилася до 26,03 за долар
14:07, 23 вересня 2016Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,9400/28,9990 грн/євро.
Гривня на міжбанку до середини торгів знизилася на 3 копійки / Фото УНІАН
У п'ятницю, 23 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,97/26,03 грн/дол.
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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта знизилася щодо долара США на 3 копійки.
Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,9400/28,9990 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4070/0,4080 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 25,9861 грн/дол., на цю годину укладено 155 угод на суму 74,36 млн дол.
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