Гривня на міжбанку знизилася до 26,03 за долар

У п'ятницю, 23 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,97/26,03 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта знизилася щодо долара США на 3 копійки.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,9400/28,9990 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4070/0,4080 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 25,9861 грн/дол., на цю годину укладено 155 угод на суму 74,36 млн дол.