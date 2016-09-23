Держбанки втратили автоматичне право на обслуговування бюджетників – асоціація банкірів

Державні банки втратили автоматичне право на обслуговування бюджетників і пенсіонерів, і вони будуть проходити конкурсний відбір поряд з іншими банками.

Про це йдеться в коментарі Незалежної асоціації банків України, переданому УНІАН, щодо оновлення Кабінетом міністрів України критеріїв відбору банків для бюджетних виплат.

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Як наголошується в коментарі, уряд скасував дві найбільш абсурдні вимоги попередньої постанови – про наявність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в обсязі не менше 20% регулятивного капіталу банку, а також про випуск не менше 10% карток національної платіжної системи «Простір».

У той же час, як відзначили в НАБУ, оновлена постанова все ще містить вимоги, що істотно звужують коло комерційних банків, які зможуть взяти участь у конкурсі на обслуговування працівників бюджетної сфери та пенсіонерів.

Зокрема, це вимога про обсяг активів не менше 1% сумарного обсягу всієї банківської системи. При цьому з банків з меншою часткою ринку в конкурсі зможуть брати участь тільки банки з іноземним капіталом, що мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу від визнаних міжнародних рейтингових агентств, або банки, в яких держава володіє часткою більше 75% акцій.

Крім того, згідно з оновленими правилами, буде діяти одна уповноважена комісія з відбору банків для виплат при Міністерстві фінансів за участю представників Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держказначейства та Національного банку України. Раніше ж діяли дві аналогічні комісії при Міністерстві фінансів та Міністерстві соцполітики.

На думку асоціації, нова постанова справедливіша, але вона все одно не дає українцям повного права вільно вибирати банк для обслуговування без вказівки держави.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 22 вересня затвердив критерії відбору банків, які будуть здійснювати виплати заробітних плат, пенсій, соціальних та інших виплат з державного бюджету.

Участь у конкурсі зможуть тільки ті банки, до яких протягом останніх шести місяців не застосовувалися заходи впливу Національного банку у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій. Банки не повинні мати фінансової заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо сплати зборів, штрафів, пені, а також заборгованості зі сплати податків і зборів.

Раніше, в січні 2015 року, Кабінет міністрів посилив критерії відбору банків, які здійснюють бюджетні виплати, і оновив перелік таких банків. Найбільші українські банки недержавної форми власності назвали процес переведення зарплатних проектів держпідприємств на обслуговування в держбанки елементами нездорової конкуренції і звернулися до суду.