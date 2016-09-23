На Харківщині викрили конвертаційний центр, який "кришували" співробітники місцевої ДФС

У Харківській області в результаті спецоперації ГПУ та Національної поліції викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, який діяв за сприянням співробітників місцевого управління Державної фіскальної служби.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук.

За його словами, у спецоперації було задіяно 150 правоохоронців, проведено понад 38 обшуків, впродовж вчорашнього вечора і сьогоднішнього дня вилучено понад 1 млн грн готівкою та після розкриття банківської таємниці накладено арешт на 50 банківських рахунків, по яких можна буде встановити кількість збитків, завданих державі в зв'язку з ухиленням від сплати податків.

За словами Сторожука, в результаті обшуків було здобуто інформацію про існування інших конвертаційних центрів в Харківській області, робота по яких буде зроблена правоохоронцями в найближчі два тижні.

Водночас Сторожук зазначив, що обвинувачення ще нікому не висунуто, так само як нікого не затримано, оскільки ще не завершились необхідні слідчі дії, після яких винним особам з ДФС Харківщини буде висунута підозра у скоєнні злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

При цьому Сторожук запевнив, що винні особи втекти нікуди не зможуть.