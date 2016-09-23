Гривня йде на вихідні з курсом 26,01 за долар

У п'ятницю, 23 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,96/26,01 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожЕксперти розповіли, що буде з гривнею восени: допускають падіння до 27-30 за долар

Таким чином, порівнянні з рівнем відкриття торгів національна валюта знизилася щодо долара США на 1 копійку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,1117/29,1730 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4080/0,4100 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 25,9906 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 512 угод на суму 308,1 млн дол.