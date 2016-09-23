Легалізація за 5%: у ВР пропонують опрацювати ініціативу про нульову декларацію

Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні Апарату ВР, парламентський Комітет з питань запобігання і протидії корупції заслухав та обговорив інформацію голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної щодо законодавчої ініціативи впровадження так званої «нульової декларації», тобто «певного механізму декларування раніше не задекларованого майна і стягнення з власника певних коштів за здійснення такої декларації».

В повідомленні зазначається, що на засіданні комітету запропоновано створити робочу групу щодо напрацювання проекту закону про нульову декларацію, до складу якої увійдуть народні депутати – члени Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції та Комітету ВР з питань податкової та митної політики.

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Згідно з повідомленням, робоча група має узгодити законодавчу ініціативу про нульову декларацію із законодавством у сфері притягнення до відповідальності за незаконне збагачення (стаття 368-2 КК України).

На засіданні комітету зазначалося, що робоча група має «обов’язково передбачити термін набрання чинності вказаного проекту закону з 2018 року з метою унеможливлення уникнення відповідальності для осіб, які займають, згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції», відповідальне та особливо відповідальне становище і зобов’язані подати у 2016-17 роках щорічні декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік відповідно до вимог чинного законодавства протягом 60 календарних днів після початку роботи системи електронного декларування».

Як повідомлялося, раніше Южаніна запропонувала ухвалити закон про одноразове декларування, що дозволить заможним громадянам легалізувати свої статки зі ставкою 5%.

«Одноразове декларування є необхідним для сучасної України. Ми маємо започаткувати точку відліку, від якої почнеться нове життя платників податків. Філософія нового життя полягає в тому, що всі мають сплачувати податки і витрати. Оскільки історія України така, що в силу низки причин дуже велика кількість людей отримувала неофіційні доходи, ми маємо надати змогу одноразового “очищення” – задекларувати всі активи, які є на даний час. З цієї бази має початися відлік накопичення доходів і контроль витрат фізичної особи», – заявляла Южаніна.

За її словами, прийняття рішення про нульову декларацію не буде означати, що всі доходи, з яких раніше не було сплачено податки, будуть легалізовані з нульовою ставкою.

«Ми говоримо, що нульова декларація – це добровільне декларування всіх активів фізичної особи в Україні та за кордоном станом на 1 січня 2016 року. Ми прийняли рішення, що громадянин може не декларувати грошові кошти до 1 млн грн. та майно, яке вже обліковано в державних реєстрах. Громадяни можуть декларувати будь-які грошові кошти, але при цьому вони будуть зобов’язані сплатити 5% з всієї суми, що перевищує мільйон гривень», – сказала голова комітету.

За словами Южаніної, після прийняття законопроекту про нульове декларування у контролюючих органів буде можливість зробити розрахунок, що було у резидента України до початку 2016 року і які витрати він зробить з 2017 року.