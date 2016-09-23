Мінфін поділився планами щодо позик на внутрішньому ринку до кінця року

Міністерство фінансів України в четвертому кварталі поточного року планує провести 13 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), на двох з яких планується розміщення валютних паперів.

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Як повідомляється у графіку аукціонів на сайті міністерства, традиційно аукціони проводитимуться щотижня по вівторках: 4, 11, 18 і 25 жовтня, 1, 8, 15, 22 і 29 листопада, 6, 13, 20 і 27 грудня.

На кожному з аукціонів Мінфін має намір запропонувати інвесторам гривневі облігації терміном обігу 6, 9 і 12 місяців, а також по черзі - термінами обігу 2 роки, 3 роки і 5 років.

Розміщення валютних облігацій терміном обігу 2 роки заплановано 25 жовтня і 13 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у третьому кварталі проводить розміщення гривневих облігацій термінами обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, 2, 3 і 5 років, а також валютних облігацій термінами обігу 1,5 і 2 роки.

Станом на 22 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 547,549 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають держпапери на суму 367,011 млрд грн, або 67% їх загального обсягу.