Нацбанк продав на аукціоні 42 золоті монети на 5,5 мільйона гривень

Національний банк України провів третій аукціон із продажу золотих пам'ятних монет «25 років незалежності України», в ході якого продав 42 монети з 50 запропонованих для реалізації.

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Як повідомляється на сайті НБУ, загальна вартість проданих у ході аукціону монет становила понад 5,5 млн грн, максимальна ціна – 153,858 тис. грн, мінімальна – 113,858 тис. грн.

Регулятор нагадав, що має намір реалізувати весь тираж золотих пам'ятних монет «25 років незалежності України» на аукціонах Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ», про проведення яких інформуватиме завчасно.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 серпня ввів в обіг золоту пам'ятну монету «25 років незалежності України» номіналом 250 грн, виготовлену із золота 900-ї проби з чистою масою дорогоцінного металу 62,2 г.

Регулятор планує реалізувати весь тираж цих монет на аукціонах Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ».

На першому аукціоні 17 серпня НБУ продав 45 із 50 запропонованих до продажу монет, виручивши майже 6,5 млн грн, на другому 31 серпня - 34 монети з 55, виручивши понад 5,3 млн грн.