Фонд гарантування пропонує НБУ ліквідувати "Держзембанк"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Національного банку України з пропозицією про відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації «Держзембанку».

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Згідно з повідомленням на сайті фонду, на дату введення тимчасової адміністрації «Держзембанк» мав прийнятні фінансові показники і не мав вкладів фізичних або юридичних осіб та позабалансових зобов'язань. У зв'язку з цим Фонд гарантування прийняв рішення про оголошення відкритого конкурсу з продажу банку. В придбання його акцій зацікавилися 5 інвесторів, серед яких лише один пройшов попередню кваліфікацію НБУ. Але потім потенційні покупці не подали свої конкурсні пропозиції.

«Таким чином, Фонд гарантування не має можливості вивести неплатоспроможний банк з ринку шляхом його продажу інвестору», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Держзембанк» 26 липня на підставі рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Кабінет міністрів створив Державний земельний банк» у 2012 році для операцій з земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки. 100% акцій банку належить державі через Міністерство фінансів України.

«Держзембанк» почав роботу в жовтні 2013 року, однак через дефіцит бюджетних асигнувань так і не була проведена інвентаризація земель сільгосппризначення і їх правильна оцінка, у зв'язку з чим робота банку фактично блокувалася.

У лютому 2016 року Кабмін затвердив стратегію розвитку держбанків, в рамках якої для системоутворюючих банків, включаючи «Держзембанк», передбачений вихід держави з капіталу як шляхом приватизації, так і ліквідації до кінця 2017 року.