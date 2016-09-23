Держборг України через девальвацію за місяць зріс майже на 47 мільярдів гривень

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на кінець серпня 2016 року становила 66,59 млрд дол., що на 0,6%, або на 410 млн дол., менше показника на початок місяця.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, у гривневому еквіваленті загальна сума державного і гарантованого державою боргу на кінець серпня становила 1,708 трлн грн, що на 2,8%, або на 46,82 млрд грн, більше показника на початок місяця.

Як пояснив УНІАН директор аналітичної групи Case Ukraine Дмитро Боярчук, зростання рівня державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті зумовлене ефектом девальвації гривні в серпні, оскільки обсяг боргу, номінованого в гривні, знизився, в той час як гривнева оцінка боргу, номінованого у валюті, зросла.

Згідно з наведеними даними, з початку року, в січні-серпні, сума державного і гарантованого державою боргу в доларах зросла на 1,7%, або на 1,08 млрд дол., у гривневому еквіваленті – на 8,7%, або на 136 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України в липні знизилася на 0,2% - до 66,995 млрд дол., у гривневому еквіваленті - на 0,4%, до 1,661 трлн грн.

За оцінками експертів, державний і гарантований державою борг України на кінець 2016 року зросте до 68 млрд дол., або 80% ВВП, після чого знизиться в 2017 році до 75% ВВП.

Державний бюджет України на 2016 рік встановлює граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 1,946 трлн грн.