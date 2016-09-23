Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожЕксперти розповіли, що буде з гривнею восени: допускають падіння до 27-30 за долар

100 USD США – 2599.0626 (23 вересня – 2592.2831)

100 EUR – 2914.5888 (23 вересня – 2913.2077)

10 RUR – 4.0697 (23 вересня – 4.0635)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 23 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,96/26,01 грн/дол.

Таким чином, у порівнянні з рівнем відкриття торгів є національна валюта знизилася до долара США на 1 копійку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,1117/29,1730 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4080/0,4100 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,9906 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 512 угод на суму 308,1 млн дол.