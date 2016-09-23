Угоду про вільну торгівлю між США та ЄС буде підписано за каденції наступника Обами - ЗМІ

Такого висновку дійшли європейські міністри торгівлі, які зустрілися в п'ятницю, 23 серпня, у Братиславі, передає Deutsche Welle.

"Нереалістично досягнути остаточної угоди до кінця каденції Обами", - сказав міністр торгівлі Словаччини, яка нині головує в ЄС, Петер Зіга.

Таким чином, рішення щодо угоди ухвалюватиме Гілларі Клінтон або Дональд Трамп. Обидва кандидати в президенти США виступають проти угоди TTIP.

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Окрім того, єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом вважає, що зміна адміністрації американського президента призведе до паузи в переговорах на п'ять-шість місяців.

TTIP - торговельна угода, що мала би створити найбільший ринок у світі з 850 мільйонами споживачів. Однак проти цієї угоди в ЄС виступають захисники довкілля та прав споживачів, які вважають, що угода знизить європейські стандарти. Окрім того, цього травня з'явилася інформація, що США тиснуть на Європу в ході цих переговорів.