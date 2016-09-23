Угоду про вільну торгівлю між США та ЄС буде підписано за каденції наступника Обами - ЗМІ

21:15, 23 вересня 2016
Фінанси
152

Угоду про вільну торгівлю між США та ЄС (TTIP) не буде підписано за чинного президента Сполучених Штатів Барака Обами.

REUTERS

Такого висновку дійшли європейські міністри торгівлі, які зустрілися в п'ятницю, 23 серпня, у Братиславі, передає Deutsche Welle.

"Нереалістично досягнути остаточної угоди до кінця каденції Обами", - сказав міністр торгівлі Словаччини, яка нині головує в ЄС, Петер Зіга.

Таким чином, рішення щодо угоди ухвалюватиме Гілларі Клінтон або Дональд Трамп. Обидва кандидати в президенти США виступають проти угоди TTIP.

Читайте такожEconomist розповів про конфлікт у російській розвідці через бази даних Демократичної партії США

Окрім того, єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом вважає, що зміна адміністрації американського президента призведе до паузи в переговорах на п'ять-шість місяців.

TTIP - торговельна угода, що мала би створити найбільший ринок у світі з 850 мільйонами споживачів. Однак проти цієї угоди в ЄС виступають захисники довкілля та прав споживачів, які вважають, що угода знизить європейські стандарти. Окрім того, цього травня з'явилася інформація, що США тиснуть на Європу в ході цих переговорів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter