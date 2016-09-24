Двом колишнім працівникам банку "Київська Русь" оголошено про підозру в привласненні мільйона гривень

Про це повідомила прес-служба Прокуратури міста Києва.

«Київською місцевою прокуратурою №7 повідомлено про підозру двом колишнім службовим особам банку «Банк «Київська Русь» за фактом привласнення банківських коштів в особливо великих розмірах», - йдеться у повідомленні.

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Прокуратура встановила, що начальник відділу одного з територіальних відділень банку, вступивши у змову із завідувачем каси та іншими співробітниками, організувала схему власного незаконного збагачення. На підставі підроблених документів на видачу готівкових коштів з карткових рахунків клієнтів упродовж 2014 - початку 2015 років зловмисникам вдалося заволодіти коштами на загальну суму понад 1 млн гривень.

Прес-служба не уточнила, хто з учасників схеми отримав повідомлення про підозру, але зауважила, що дії банківських службовців кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 200 КК (підроблення документів, що надають доступ до банківських рахунків).

На даний час вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.