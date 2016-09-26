У Росії заговорили про ймовірність девальвації рубля

За попередньою оцінкою Банку Росії, позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу Російської Федерації в січні-серпні 2016 року склало $14,8 млрд. Це в три рази менше, ніж роком раніше, пише "Газета.RU".

Банк Росії пояснює це стисненням профіциту торгового балансу під впливом низьких цін на сировинні товари російського експорту і тенденцією, що намітилася відносно відновлення імпорту.

Читайте такожJPMorgan погіршив прогноз скорочення ВВП РосіїЗа даними Мінекономрозвитку, зовнішньоторговельний оборот Росії за січень-липень 2016 року склав $251 млрд, скоротившись на 21,2% рік до року, при цьому імпорт зменшився на 8,6%, а експорт знизився відразу на 27,8%.

Вартісний обсяг російського експорту продемонстрував «виражену негативну динаміку», що пов'язано зі спадом середніх експортних цін на нафту, нафтопродукти, природний газ, мінеральні добрива, чорні і кольорові метали (алюміній, мідь, нікель).

За підрахунками Мінфіну, середня ціна російської нафти марки Urals за підсумками січня-липня 2016 року склала $38,68 за барель, тоді як роком раніше вона коштувала $56,76 за барель. За січень-серпень середня ціна зросла до $39,36 за барель, але все одно залишилася набагато меншою, ніж за такий же період минулого року ($55,43 за барель).

Що стосується імпорту, то в цьому році триває скорочення закупівлі в реальному вираженні продовольчих товарів та сільськогосподарської сировини. У той же час збільшився імпорт машин, устаткування і транспортних засобів, продукції хімічної промисловості, металів і виробів з них.

Як зазначає ЦБ, погіршення профіциту зовнішньої торгівлі було частково нівельовано зменшенням негативного сальдо інших статей поточного рахунку.

Чисте вивезення капіталу приватним сектором склало у січні-серпні 2016 року, за попередньою оцінкою Банку Росії, $9,9 млрд, що в п'ять разів менше показника у січні-серпні 2015 року.

Основна фаза відтоку капіталу (переважно пов'язана з виплатами за зовнішнім боргом) з країни вже пройшла, тому вивіз капіталу буде залишатися низьким.

У цьому році сальдо поточного рахунку не обнулиться і не піде в негативну зону, вважають аналітики. Але ризики такого сценарію зберігаються.

Наприклад, якщо в економіці закінчиться інвестиційна пауза, то попит на імпортні машини, обладнання, комплектуючі та сировину різко підскочить. Вирости імпорт може і в тому випадку, якщо населення почне споживати більше, покінчивши з ощадною моделлю поведінки, навіть незважаючи на високі кредитні ставки.

Але потоки капіталу можуть розвернутися. Статися це може з різних причин: американський Федеральний резерв підвищить ставку і зробить долар привабливіше, ціни на нафту підуть вниз тощо. Підсумком буде підстроювання до нової реальності з допомогою ослаблення курсу рубля.

При реалізації ризикового сценарію Банку Росії (з нафтою по $25 за барель) платіжний баланс при плаваючому курсі, швидше за все, буде адаптуватися до нових умов за рахунок менших обсягів імпорту, як це вже відбувається при поточних, більш низьких цінах на нафту в порівнянні з минулим роком.

Ослаблення рубля призведе до подорожчання імпорту і відновить позитивне сальдо. Але для економіки це означатиме уповільнення темпів зростання.