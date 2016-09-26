Іран вперше дозволив банкам видавати кредитні картки

Центробанк Ірану дозволив банкам країни видавати клієнтам кредитні картки, повідомляє місцеве агентство ISNA з посиланням на голову центробанку Валіоллу Сеіф.

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Карти випускатимуть з лімітом близько 3 тисяч, 10 тисяч і 15 тисяч доларів. Вони можуть бути використані для покупок у магазинах або в інтернеті.

За словами Сеіф, банкам Ірану може знадобитися якийсь час, щоб звикнути до системи кредитних карток. Картки будуть видаватися за кількістю отриманих банками заявок.

"Було б неправильно думати, що ці карти будуть швидко використовуватися в банківській мережі", — наводить його слова агентство, передає РИА Новости.

Іран 16 січня позбувся більшості накладених на країну санкцій — в цей день МАГАТЕ оприлюднило доповідь, підтвердивши готовність влади країни реалізувати створену для неї шляхом довгих переговорів програму зі значного зниження свого ядерного потенціалу. Пізніше ЄС і США підтвердили зняття з Ірану економічних і фінансових санкцій, пов'язаних з його ядерною програмою.