Франція вимагає дані 45 тисяч вкладників швейцарського банку UBS
В рамках розслідування випадків ухилення від сплати податків французька влада має намір перевірити як нинішніх, так і колишніх клієнтів банку, які проживали у Франції з 2006 по 2008 рік.
Влада Франції вимагає надати особисті дані приблизно 45 тис. французів, які мають рахунки у швейцарському банку UBS, пише Le Parisien.
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Повідомляється, що в рамках розслідування випадків ухилення від сплати податків французька влада має намір перевірити як нинішніх, так і колишніх клієнтів банку, які проживали у Франції з 2006 по 2008 рік.
«Активи, які фігурують у цьому списку, перевищують більше 11 млрд французьких франків, що могло призвести до втрати французькою скарбницею декількох мільярдів євро», — йдеться у запиті, передає Gazeta.ru.
Раніше повідомлялося, що французький суд може оштрафувати банк UBS на €4,88 млрд у разі визнання його винним в організації у Франції схеми з ухилення від сплати податків.