Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного "КСГ Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 26 вересня розпочав виплати гарантованих коштів вкладникам неплатоспроможного "КСГ Банку", повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, за отриманням виплат з 26 вересня по 7 листопада вкладники повинні звертатися до банку-агента Фонду гарантування «ТАСкомбанк».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 30 серпня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "КСГ Банку" за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Довідка УНІАН. "КСГ Банк" (раніше «Європейський банк раціонального фінансування») працює на ринку України з 1993 року. Основними акціонерами банку є Сергій і Ксенія Касьянові (33,46%) та Олександр Шепелєв (16,39%).