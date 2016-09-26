Вкладникам "Фідобанку" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 26 вересня після технологічної перерви відновив виплати вкладникам «Фідобанку», повідомляється на сайті фонду.

Читайте такожФонд гарантування розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного "КСГ Банку"

Згідно з повідомленням, для отримання коштів вкладники «Фідобанку» з 26 вересня по 7 листопада 2016 року включно можуть звертатися в установи банків-агентів фонду: «Укргазбанк», ПУМБ, «Кредобанк», «Кредит Дніпро», «Південний», «Альфа Банк»

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Фідобанк» 20 травня. З 20 липня фонд почав процедуру ліквідації банку.

«Фідобанк» (раніше - банк «Ажіо», «СЕБ Банк», м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адаричу.