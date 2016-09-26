В Україні вже третій банк вирішив самоліквідуватися

Акціонери «Фінексбанку» на позачергових загальних зборах 22 вересня ухвалили рішення про ліквідацію фінансової установи за ініціативою власників.

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Про це йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, згідно з вимогами законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, процедура ліквідації банку почнеться з моменту одержання згоди НБУ на ліквідацію.

Раніше, 1 червня, Національний банк дав дозвіл на ліквідацію двох банків - «Фінанс Банку» й «Інвестиційно-трастового банку» - за ініціативою власників. Акціонери цих банків ухвалили рішення про ліквідацію в травні цього року.

Рішення банків про самоліквідацію може бути результатом вимог регулятора прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність з вимогами законодавства, або до рівня не менш як 500 млн грн за встановленим графіком, що, за оцінками банкірів, може стати непідйомним завданням для ряду невеликих фінустанов.

Довідка УНІАН. «Фінексбанк» працює на ринку України з 1991 року. Згідно з класифікацією НБУ на 1 липня, банк займав 93 місце серед 108 працюючих банків за обсягом активів. Ключовими власниками банку є громадянка Латвії Ганна Сидорова й громадянин України Сергій Осьмухін.