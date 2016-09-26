Курс гривні на кінець року буде близько 27-28 за долар – банкір

Економічних причин для різкого коливання гривні немає, і на кінець поточного року курс буде близько 27-28 грн/дол. Таку думку висловив голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук в інтерв'ю УНІАН.

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«Навіть до рішення Міжнародного валютного фонду ми коментували, що не бачимо економічних причин для різкого коливання курсу. І ми фактично підтверджували курс - 27-28 грн/дол. - як курс на кінець поточного року", - сказав Лавренчук.

Після позитивного рішення МВФ, як зазначив банкір, тим більше немає економічних причин для дестабілізації валютного ринку.

«Напевно, будуть деякі коливання залежно від попиту і пропозиції, які Нацбанк згладжуватиме», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вартість гривні до долара з 10 серпня планомірно знижувалась на 5-10 копійок щодня, подолавши позначку 26 грн/дол., після того, як два місяці вона перебувала в межах 24,7-24,9 грн/дол.

Ситуація змінилася на краще після заяви ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду про внесення до розкладу засідань Ради директорів Фонду засідання щодо України 14 вересня, і гривня почала зміцнюватися.

Міжнародний валютний фонд пізно увечері 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду чотирирічної програми співробітництва з Україною, схваленої в березні 2015 року, і ухвалив рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становить 7,62 млрд дол. при загальному обсязі кредитування 17,5 млрд дол.

Сьогодні, 26 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 11.00 встановилися на рівні 25,90/25,98 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.

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