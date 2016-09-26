Гройсман хоче перейти до планування бюджету на 2-3 роки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав необхідним перехід від річного планування державного бюджету до середньострокового планування в коридорі 2-3 років.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ.

"Нам треба переходити від бюджету на рік на середньостроковий горизонт. Треба планувати на більший горизонт, ніж на рік", - сказав глава уряду.

Він підкреслив, що в уряді такий принцип вже заклали, і тепер завдання місцевої влади також використовувати найперспективніше бачення розвитку регіонів - як з точки зору економічного зростання в цілому, так і за детальнішим показниками.

При цьому Гройсман зазначив, що середньострокове планування дозволить місцевим органам влади швидше приймати місцеві бюджети та розпоряджатися засобами.

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Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк також зазначав необхідність формування бюджетної політики мінімум на 3 роки. У свою чергу віце-прем'єр-міністр Степан Кубів зазначав, що у проект державного бюджету України на 2017 рік уряд закладає нові принципи економічної політики, які мають залишатися незмінними протягом 5 років.

Кабмін у червні поточного року затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП 2017 року на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 гривні за долар.