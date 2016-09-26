Гривня почала тиждень зі зміцнення до 25,91 за долар

У понеділок, 26 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,87/25,91 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів національна валюта зміцнилася щодо долара США на 10 копійок.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,0750/29,1200 грн/євро, щодо російського рублю – на рівні 0,4040/0,4050 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 25,9111 грн/дол., на цю годину укладено 138 угод на суму 61,85 млн дол.