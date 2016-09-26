Уряд має намір до кінця року подати до Ради законопроект про монетизацію пільг

Уряд має намір до кінця року подати на розгляд Верховної Ради законопроект про монетизацію пільг, повідомив на зустрічі з регіональними ЗМІ міністр соціальної політики Андрій Рева.

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«Такий законопроект Міністерством соціальної політики розроблений, і після того, як його буде затверджено Кабінетом міністрів, його буде подано на розгляд Верховної Ради. Ми сподіваємося до кінця року», - сказав Рева.

Як пояснив міністр, в Україні з радянських часів залишилося безліч пільг для різних верств населення. Однак скористатися ними можуть не всі. Наприклад, пільговий проїзд у міському транспорті не має особливого значення для жителів сіл, які таке право мають нарівні з міськими жителями.

Також є проблема з фінансуванням пільг. Часто в бюджеті не вистачає грошей для того, щоб компенсувати витрати компаній на обслуговування пільговиків. Тому, за словами Реви, уряд має намір запровадити монетизацію пільг після їх повної систематизації. Йдеться про те, що кожен пільговик отримуватиме гроші замість пільги, і зможе їх витрачати на власний розсуд.

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«Стовідсотково ми пільги не забезпечимо, як би ми того не хотіли, враховуючи фінансові можливості держави, але кожен пільговик отримає ту частину фінансової компенсації, на яку він має право, але отримав чи ні, залежить від того, де він проживає», - додав Рева.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр соціальної політики України Павло Розенко заявляв про необхідність монетизації пільг на проїзд і реформування всієї системи пільг з метою посилення адресності їх надання ще в червні минулого року.

Зокрема, він зазначав, що першим кроком уряду має стати саме монетизація пільг на проїзд. Розенко заявляв, що існуюча сьогодні система відшкодування державою витрат на перевезення пільговиків транспортним підприємствам - це виключно корупційний механізм.