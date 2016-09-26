Мінсоцполітики наразі не бачить можливостей для скасування оподаткування пенсій

13:54, 26 вересня 2016
Фінанси
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Складності у скасуванні оподаткування пов'язані зі значним дефіцитом ПФ на рівні 145 мільярдів гривень.

tsn.ua

Міністерство соціальної політики поки не бачить можливостей для скасування оподаткування пенсій, повідомив глава Мінсоцполітики Андрій Рева на прес-конференції в Києві.

"Ми поки не зможемо скасувати оподаткування пенсій, але це питання обов'язково буде на порядку денному Кабінету міністрів у майбутньому", - сказав він.

За словами Реви, складності у скасуванні оподаткування пов'язані зі значним дефіцитом Пенсійного фонду на рівні 145 мільярдів гривень, які будуть профінансовані з державного бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2014 року в Україні обкладалися податком на доходи громадян пенсії, в три рази перевищують мінімальну зарплату. Станом на 1 січня 2016 року, ця сума становила 4 134 гривні, а з 1 травня - 4 350 гривень. Якщо пенсія людини перевищувала цю суму, він зобов'язаний був сплатити податок 15% від різниці між розміром пенсії і трьома мінімальними зарплатами. Також діяло обмеження для працюючих пенсіонерів, які отримують 85% від пенсії, якщо вона перевищує 1 611 гривень.

2 червня Верховна Рада прийняла закон про підвищення рівня оподатковуваних пенсій до 10 740 гривень з 4 350 гривень і встановила ставку оподаткування у 18% від суми перевищення, при цьому залишивши обмеження виплат працюючим пенсіонерам. 10 червня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.

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