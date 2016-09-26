Мінсоцполітики наразі не бачить можливостей для скасування оподаткування пенсій

Міністерство соціальної політики поки не бачить можливостей для скасування оподаткування пенсій, повідомив глава Мінсоцполітики Андрій Рева на прес-конференції в Києві.

"Ми поки не зможемо скасувати оподаткування пенсій, але це питання обов'язково буде на порядку денному Кабінету міністрів у майбутньому", - сказав він.

За словами Реви, складності у скасуванні оподаткування пов'язані зі значним дефіцитом Пенсійного фонду на рівні 145 мільярдів гривень, які будуть профінансовані з державного бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2014 року в Україні обкладалися податком на доходи громадян пенсії, в три рази перевищують мінімальну зарплату. Станом на 1 січня 2016 року, ця сума становила 4 134 гривні, а з 1 травня - 4 350 гривень. Якщо пенсія людини перевищувала цю суму, він зобов'язаний був сплатити податок 15% від різниці між розміром пенсії і трьома мінімальними зарплатами. Також діяло обмеження для працюючих пенсіонерів, які отримують 85% від пенсії, якщо вона перевищує 1 611 гривень.

2 червня Верховна Рада прийняла закон про підвищення рівня оподатковуваних пенсій до 10 740 гривень з 4 350 гривень і встановила ставку оподаткування у 18% від суми перевищення, при цьому залишивши обмеження виплат працюючим пенсіонерам. 10 червня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.