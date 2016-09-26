НБУ повернувся до купівлі валюти: придбав у банків більше $17 мільйонів
13:57, 26 вересня 2016Фінанси
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Регулятор купував долари за курсом 25,8857 грн/дол.
Нацбанк на валютному аукціоні купив у банків 17,4 млн дол. / Фото УНІАН
Національний банк України на валютному аукціоні в понеділок, 26 вересня, купив у банків 17,4 млн дол.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становить 25,8857 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах – 25,3 млн дол.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 13:00 встановилися на рівні 25,86/25,90 грн/дол.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину станвить 25,9057 грн/дол., учасники ринку уклали 255 угод на суму 130,59 млн дол.
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