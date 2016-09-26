Мінсоцполітики пропонує осучаснити пенсії

Заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін заявляє, що цього тижня має бути завершено дискусії щодо законопроекту про осучаснення пенсій і внесено його до Верховної Ради.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Всеукраїнських зборів ветеранського активу на тему: “Реалізація міжнародно-правових документів щодо соціального захисту людей похилого віку - запорука їх гідного життя”.

Мущинін зазначив, що на сьогоднішній день Міністерством соціальної політики разом із Пенсійним фондом було підготовлено законопроект, який передбачає осучаснення пенсій.

“Йдеться про те, що ми пропонуємо уряду сьогодні встановити єдиний показник середньої заробітної плати. Я поки що не буду казати про цифри, бо ще йдуть жваві дискусії. Але на цьому тижні вони мають бути завершені і законопроект буде внесений у Верховну Раду”, - сказав представник міністерства.

Як заявив Мущинін, “якщо буде позитивне рішення, ми вже в цьому році майже для 3,4 мільйонів пенсіонерів підвищимо розміри пенсій в середньому на 284 гривні”. “Це без урахування того, що з 1 грудня ми також будемо перераховувати розміри пенсій”, - додав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, з 12,5 млн пенсіонерів, які проживають в Україні, 7,5 млн мають розрахунковий базовий розмір пенсії менший за прожитковий мінімум через те, що з 2012 року уряд не проводить перерахунок раніше призначених пенсій.

Для вирівнювання пенсій необхідно проводити щорічний перерахунок пенсій або осучаснення. Однак він не проводився з 2012 року. Через це є пенсіонери, які отримують пенсію в розмірі 920 грн при мінімальному її розмірі на сьогодні 1074 грн.

Як повідомляв міністр соціальної політики Андрій Рева, Мінсоцполітики разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів шукають додаткові резерви, щоб отримати ресурс для осучаснення пенсій. Але, за словами міністра, без радикального підвищення заробітної плати, і відповідно зростання надходжень єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду, отримати цей додатковий ресурс неможливо.