Нацбанк призначив керівником департаменту персоналу екс-менеджера Ахметова

Як повідомляється на сайті НБУ, Прохоренко призначена замість Романа Борисенка, який з 25 серпня виконує обов'язки заступника голови НБУ – куратора фінансово-адміністративного блоку.

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Як наголошується в повідомленні, з 2007 по 2009 рік Прохоренко працювала в компанії «Деміс груп», де пройшла професійний шлях від менеджера з персоналу до директора відповідного департаменту. У 2010-2014 роках вона працювала начальником відділу оцінки та розвитку дирекції з управління персоналом компанії «ДТЕК Східенерго», пізніше - начальником відділу з навчання компанії «ДТЕК Енерго».

Як повідомляв УНІАН, правління Національного банку України визначило переможцем відбору кандидатів на пост заступника голови НБУ, що займається фінансово-адміністративний блоком, діючого директора департаменту персоналу Романа Борисенка.

Нацбанк оголосив конкурс на заміщення вакансії заступника голови фінансово-адміністративного блоку - члена правління НБУ 1 серпня, після того як колишній керівник цього напряму - Владислав Рашкован - покинув свій пост.

З 25 серпня Борисенко виконує обов'язки заступника голови НБУ до затвердження його кандидатури радою Нацбанку, формування якої очікується найближчим часом.