Нацбанк випустив монету на честь 150-річчя Грушевського (фото)

Національний банк України з 26 вересня ввів в обіг пам'ятну монету з нейзильберу, присвячену 150-річчю історика, організатора української науки, політичного, громадського та державного діяча Михайла Грушевського.



Згідно з повідомленням на сайті регулятора, на аверсі монети розміщено напис "Україна", малий державний герб україни, рік карбування монети (2016) та логотип Банкнотно-монетного двору НБУ, а також стилізована композиція, що відображає фрагмент кінохроніки - Михайло Грушевський на тлі військового ладу. Внизу - номінал (2 гривні).

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На реверсі монети на дзеркальному фоні зображено Михайло Грушевський на тлі книжкової полиці і вгорі напис "Михайло Грушевський 1866 - 1934".

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в січні-червні 2016 року реалізував 423 тисячі пам'ятних монет на загальну суму 86,6 млн гривень.

За перше півріччя 2016 року Національний банк України ввів в обіг 23 пам'ятні монети, з яких 9 срібних, 14 - з нейзильберу. Загальний тираж пам'ятних монет, введених в обіг у першому півріччі, досяг більше 396 тисяч штук.