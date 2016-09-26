Гривня за день зміцнилася на 12 копійок

У понеділок, 26 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,84/25,89 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта зміцнилася по відношенню до долара США на 12 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0750/29,1290 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4050/0,4060 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9015 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 569 угод на суму 455,76 мільйона доларів.