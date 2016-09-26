Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,90 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2590,1519 (26 вересня – 2599,0626)

100 EUR – 2917,0291 (26 вересня – 2914.5888)

10 RUR – 4,0376 (26 вересня – 4,0697)

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Як повідомляв УНІАН, 26 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,84/25,89 гривні/долар.

Таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта зміцнилася відносно долара США на 12 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0750/29,1290 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4050/0,4060 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9015 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 569 угод на суму 455,76 мільйона доларів.