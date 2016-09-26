Мінфін допускає відхилення від планових показників держбюджету-2017

Показники державного бюджету України на 2017 рік за затвердженим Кабінетом міністрів України проектом, що знаходиться в даний час на розгляді Верховної Ради, реалістичні, проте можливе відхилення від цих показників як в одну, так і в іншу сторону.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі Еспресо.TV.

"Зрозуміло, якщо настане якась криза, глобальний або локальний, то це позначиться на показниках та доходної частини", - сказав міністр.

Данилюк підкреслив, що проект базується на прогнозах Мінекономрозвитку, схвалених урядом і узгоджених з експертами.

"Може бути і більше. Якщо зараз не зменшувати темпи перетворень, в першу чергу поліпшення бізнес-клімату, то показники покращаться", - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 вересня прийняла до розгляду підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП, доходами 706,269 мільярда гривень, видатками – 775,265 мільярда гривень.

Кабінет міністрів затвердив проект держбюджету 15 вересня на позачерговому засіданні. В ході презентації прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку.

У червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП в 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 гривні за долар.

В рамках чинного законодавства уряд має вносити на розгляд парламенту проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня поточного року, однак останні кілька років Кабмін вносив проект у Верховну Раду і одразу ж відкликав для доопрацювання.