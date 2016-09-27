У Китаї створено фонд у розмірі $52,5 мільярда для реструктуризації держкомпаній

Великі китайські державні підприємства створили фонд прямих інвестицій у розмірі 350 млрд юанів ($52,5 млрд) для реструктуризації держкомпаній, передає "Газета.RU" з посиланням на Сһіпа Daily.

Читайте такожКитай продовжив "Нафтогазу" термін доступності кредиту обсягом $3,6 мільярдаІніціатива створення фонду належить держкорпорації з управління активами China Chengtong Holdings Group. Початковий капітал у розмірі 131 млрд юанів ($19,7 млрд) внесли десять компаній, серед яких - мобільний оператор China Mobile, виробник рухомого складу China Railway Rolling Stock Corporation і нафтова і хімічна корпорація China Petroleum & Chemical Corp. Управлінням фонду займеться Комітет з контролю та управління державним майном Китаю.