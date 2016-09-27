Тотальний контроль: у Росії посилять закон про закордонні рахунки громадян

Росіян, які мешкають за кордоном, зобов'яжуть звітувати про рахунки в зарубіжних банках. Відповідно до законопроекту Міністерства фінансів РФ, громадяни Росії повинні повідомляти про відкриття рахунків у закордонних банках і щорічно звітувати про рух коштів за цими рахунками незалежно від строку проживання в іншій країні, передає РІА Новости.

Громадяни Росії завжди будуть вважатися її валютними резидентами, незалежно від того, скільки б часу вони не прожили за межами країни, йдеться в законопроекті Міністерства фінансів РФ.

Читайте такожВитрати росіян досягли рекордного мінімумуЗа чинними правилами, валютні резиденти зобов'язані протягом місяця повідомляти податкові органи про відкриття рахунків у закордонних банках і щорічно звітувати про рух коштів за такими рахунками. При цьому зараз росіяни, які на законних підставах проживають за кордоном рік або більше, втрачають цей статус.

Запропоновані зміни, як прогнозують аналітики, торкнуться, як мінімум, двох мільйонів осіб.

Згідно з ініціативою Мінфіну, в тому випадку, якщо росіяни, які рік і більше проживають за кордоном, вирішать повернутися на батьківщину, їм буде необхідно відзвітувати про зарубіжні рахунки і валютні операції за весь період відсутності у країні.