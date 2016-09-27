Бюджет-2017: витрати на охорону здоров'я збільшено на 6%, на закупівлю ліків - на 50%

У проекті державного бюджету на 2017 збільшено видатки на охорону здоров'я на 3,4 мільярда гривень, або на 6%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, чиновники відомства разом з парламентськими комітетами та фракціями опрацьовують проект головного кошторису країни в частині фінансування системи охорони здоров'я.

У МОЗ зазначили, що запропоноване фінансування медицини як частка загальних видатків державного бюджету становить 7,7%. Проект держбюджету на наступний рік пропонує збільшити обсяг медичної субвенції для регіонів на 2,4 мільярда гривень або на 5,3%.

Підкреслюється, що обсяг медичної субвенції був визначений без урахування витрат на оплату комунальних послуг медичних установ. Передбачається, що їх оплата буде здійснюватися за рахунок власних доходів місцевих бюджетів. З одного боку, залучення місцевих бюджетів до співфінансування медицини – це можливість збільшити фонд оплати праці, розширити закупівлю ліків і поліпшити харчування у лікарнях.

Разом з тим у МОЗ підкреслили, що вважають цей підхід ризикованим, оскільки фінансові можливості громад дуже різні. Збільшення фінансового ресурсу місцевих бюджетів в результаті успішної фіскальної децентралізації в 2015 році сконцентрований переважно в містах, а також районах, які мають кращий доступ до транспортної та економічної інфраструктур. Для багатьох громад (в основному, це ізольовані сільські райони) виділення коштів на оплату комунальних послуг у медицині може виявитися складним завданням.

"Щоб запобігти виникненню кризових ситуацій, проект держбюджету передбачає виділення громадам наступного року 15 мільярдів гривень стабілізаційної дотації для згладжування диспропорцій у їх фіскальній здібності", - підкреслили у відомстві.

Згідно з проектом державного бюджету на 2017 рік, витрати на закупівлю ліків збільшені на 2 мільярда гривень, або на 50,6%.

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Зазначається, що найбільше зростання витрат запланований щодо закупівель препаратів для лікування туберкульозу - в 2,4 рази, або на 141%, та препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД (зростання в 2,3 рази, або на 133%).

Також більш, ніж у півтора рази (на 58%), збільшено витрати на закупівлі ліків для дитячої онкології.

У МОЗ зазначили, що зростання витрат очікується також у відсотках до сукупних витрат держбюджету (з 0,6% до 0,8%) та порівняно з ВВП (0,18% до 0,23%).Разом із тим, МОЗ наполягає на тому, щоб у середньостроковій перспективі знайти більш стійке і ефективне рішення для фінансування медичних послуг на однаковому рівні для всіх громад – оскільки охорона здоров'я громадян є функцією, де за центральним урядом залишається повна відповідальність за забезпечення рівного доступу кожного громадянина до гарантованого рівня допомоги.