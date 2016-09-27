Насіров відрапортував про зростання податкових надходжень до зведеного бюджету на 30%

Податкові надходження в зведений бюджет України включає державний бюджет і місцеві бюджети, в січні-серпні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 30% - до 475 мільярдів гривень.

Про це заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров на засіданні уряду у вівторок.

"Основним результатом є збільшення надходжень у зведений бюджет - державний бюджет і місцеві бюджети - це майже 475 мільярдів гривень. Якщо порівняти це з минулим роком, це на 110 мільярдів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за словами голови Державної фіскальної служби Романа Насірова основне зростання податкових надходжень 2017 року порівняно з 2016 роком буде забезпечений за рахунок детінізації економіки.

Кабінет міністрів України оприлюднив проект державного бюджету України на 2017 рік з граничним обсягом дефіциту в сумі 77,547 мільярда гривень. Згідно з документом, доходи держбюджету встановлено в сумі 706,269 мільярда гривень, витрати – 775,265 мільярда гривень.