Гривня зміцнилася на міжбанку ще на пару копійок

У вівторок, 27 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,84/25,89 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася до долара США на 2 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,9520/28,9970 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4030/0,4040 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,8361 грн/дол., до цієї години укладено 305 угод на суму 144,92 млн дол.