Гройсман доручив Насірову в жовтні презентувати єдиний реєстр відшкодування ПДВ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду у вівторок доручив голові Державної фіскальної служби Роману Насірову в жовтні презентувати єдиний реєстр відшкодування податку на додану вартість.

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"Я в жовтні буду проводити чергову зустріч з бізнесом. Ми говорили про єдиному реєстрі з ПДВ, і я б хотів, щоб цей єдиний реєстр з ПДВ ви презентували для того, щоб у бізнесу більше не було ніяких питань щодо черговості відшкодування ПДВ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі забезпечити своєчасне відшкодування бізнесу податку на додану вартість, а також усунути порушення в діяльності податкової, попередивши голову ДФС Романа Насірова про персональну відповідальність.

Державна фіскальна служба України планує до кінця року відшкодувати бізнесу 96 мільярдів гривень з податку на додану вартість та прискорити процес відшкодування.