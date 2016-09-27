НБУ вирішив ліквідувати "Держзембанк"

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Державного земельного банку» за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Як нагадав регулятор на своєму сайті, «Держзембанк» було віднесено до категорії неплатоспроможних 26 липня 2016 року.

Також Нацбанк зазначив, що в банку не було вкладів фізичних осіб, тому навантаження на Фонд гарантування вкладів фізосіб відсутнє.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів створив Державний земельний банк» у 2012 році для операцій із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки. 100% акцій банку належать державі через Міністерство фінансів України.

«Держзембанк» почав роботу в жовтні 2013 року, однак через дефіцит бюджетних асигнувань так і не було проведено інвентаризації земель сільгосппризначення і їх правильної оцінки, у зв'язку з чим робота банку фактично блокувалася.

У лютому 2016 року Кабмін затвердив стратегію розвитку держбанків, у рамках якої для системоутворюючих банків, включаючи «Держзембанк», передбачено вихід держави з капіталу як шляхом приватизації, так і ліквідації до кінця 2017 року.