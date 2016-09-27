Митні платежі з початку року зросли на 40% - голова ДФС

15:00, 27 вересня 2016
Фінанси
84

В першу чергу це податок на додану вартість, акцизи та мита.

Фото УНИАН

Митні платежі, ключовими з яких є податок на додану вартість, акцизи і мита, у січні-серпні 2016 року зросли на 40% порівняно з аналогічним періодом 2015 року.

Про це заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров на засіданні уряду у вівторок.

"Якщо порівнювати періоди минулого року і цього року, на 40% ми збираємо більше. В першу чергу це податок на додану вартість, акцизи і мита", - сказав він.

За словами Насірова, ДФС планує продовжити нарощувати обсяг митних платежів.

Читайте такожГройсман доручив Насірову в жовтні презентувати єдиний реєстр відшкодування ПДВ

"Я думаю, що до кінця року ми будемо йти щонайменше на рівні 21-23 мільярдів гривень на місяць, а завдяки мобільним групам, і міжрегіональної митниці, і жорсткішого контролю митної вартості та класифікації товарів будемо намагатися йти на ще більше перевиконання", - підкреслив голова ДФС.

Як повідомляв УНІАН, раніше Насиров заявляв, що позитивний ефект від детінізації та боротьби з контрабандою на українських митницях в цьому році становить близько 40%, або 4 мільярди гривень на місяць.

За даними ДФС, 2015 року надходження до зведеного бюджету України за податковими та митними платежами склали 587,1 мільярда гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter