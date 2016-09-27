Митні платежі з початку року зросли на 40% - голова ДФС

Митні платежі, ключовими з яких є податок на додану вартість, акцизи і мита, у січні-серпні 2016 року зросли на 40% порівняно з аналогічним періодом 2015 року.

Про це заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров на засіданні уряду у вівторок.

"Якщо порівнювати періоди минулого року і цього року, на 40% ми збираємо більше. В першу чергу це податок на додану вартість, акцизи і мита", - сказав він.

За словами Насірова, ДФС планує продовжити нарощувати обсяг митних платежів.

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"Я думаю, що до кінця року ми будемо йти щонайменше на рівні 21-23 мільярдів гривень на місяць, а завдяки мобільним групам, і міжрегіональної митниці, і жорсткішого контролю митної вартості та класифікації товарів будемо намагатися йти на ще більше перевиконання", - підкреслив голова ДФС.

Як повідомляв УНІАН, раніше Насиров заявляв, що позитивний ефект від детінізації та боротьби з контрабандою на українських митницях в цьому році становить близько 40%, або 4 мільярди гривень на місяць.

За даними ДФС, 2015 року надходження до зведеного бюджету України за податковими та митними платежами склали 587,1 мільярда гривень.