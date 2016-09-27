Окупанти в Криму скорочують витрати на військові містечка через стагнацію економіки РФ – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

"Суттєве недофінансування витрат бюджету Росії на військові потреби з огляду на стагнацію російської економіки під тиском міжнародних санкцій змушує російське окупаційне командування суттєво скорочувати витрати на утримання військових містечок на тимчасово окупованій території українського Криму, але не знижувати темпи благоустрою генеральських дач (зокрема у м. Севастопіль, вул. Челнокова та Суворова)", - заявили у розвідці.

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Так, розвідники повідомили, що впродовж серпня-вересня 2016 року повністю призупинено фінансування державних контрактів на забезпечення комунально-житлових послуг підрозділів Чорноморського флоту РФ, у т. ч. будівництво окремих об’єктів військової інфраструктури, охорону військових містечок, яка здійснюється підрозділами воєнізованої охорони, прибирання території військових містечок, вивезення сміття та лазнево-пральне обслуговування.

"З огляду на загрозу поширення інфекційних та паразитарних захворювань медичною службою ЧФ РФ замовлені медичні препарати, у т. ч. для лікування педикульозу", - сказано у повідомленні.