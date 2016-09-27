НБУ запасається валютою: сьогодні купив у банків майже $11 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні у вівторок, 27 вересня, купив у банків 10,8 млн дол.

Читайте такожКурс гривні на кінець року буде близько 27-28 за долар – банкір

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,8353 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах – 20,4 млн дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на 13:30 встановилися на рівні 25,80/25,84 грн/дол.