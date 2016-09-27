НБУ запасається валютою: сьогодні купив у банків майже $11 мільйонів
15:37, 27 вересня 2016Фінанси
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Регулятор на валютному аукціоні купував долари за курсом 25,8353 грн/дол.
Загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 20,4 млн дол. / Фото УНІАН
Національний банк України на валютному аукціоні у вівторок, 27 вересня, купив у банків 10,8 млн дол.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,8353 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах – 20,4 млн дол.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на 13:30 встановилися на рівні 25,80/25,84 грн/дол.
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