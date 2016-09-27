Дефіцит зведеного бюджету за вісім місяців становив понад 11 мільярдів

Дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-серпня поточного року становив 11,288 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 28,309 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, доходи зведеного бюджету за 8 місяців становили 465,271 млрд грн, витрати - 475,532 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, дефіцит державного бюджету України у січні-серпні становив 42,936 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 7,687 млрд грн.

Доходи держбюджету за 8 місяців становили 361,180 млрд грн, витрати - 403,156 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-липня поточного року становив 22,884 млрд грн, дефіцит державного бюджету - 49,945 млрд грн.