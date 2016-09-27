Насіров: більше 50% податкового боргу - це державні компанії

Державні компанії в Україні забезпечують понад 50% сукупного розміру податкового боргу перед державою.

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Про це заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров на засіданні уряду у вівторок.

«Більш як 50% податкового боргу - це борг державних компаній. Це платежі за рентою, це стосується видобутку вуглеводнів, вугілля. Тут потрібно зосередити увагу, щоб більша частина цього боргу була погашена. Це великі резерви», - сказав він.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав Міністерство фінансів розробити урядове доручення держкомпаніям з метою виправити ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету України за січень-серпень 2016 року становили 361,113 млрд грн, що на 5,6% нижче за показник який, встановлено у бюджетному розпису на зазначений період.

Кабінет міністрів України в проекті держбюджету на 2017 рік закладає податкові надходження на рівні 588,024 млрд грн.