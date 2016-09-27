10 кроків: Мініфраструктури розробило програму для боротьби з корупцією

Міністерство інфраструктури розробило програму з 10 кроків для зниження рівня корупції в апараті міністерства та на всіх підвідомчих підприємствах, установах та організаціях.

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Як повідомила прес-служба міністерства, ця програма пройшла обговорення з громадськістю і була затверджена під час наради про заходи щодо запобігання корупції в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, яке відбулося під головуванням першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва 26 вересня.

Згідно з повідомленням, програма передбачає визначення посад з підвищеним корупційним ризиком у системі Міністерства інфраструктури, з відповідним контролем їх, реформування дорожньої галузі для мінімізації корупційних ризиків у Державному агентстві автомобільних доріг України ("Укравтодор"), аудиті держпідприємств, а також удосконалення нормативно-правової бази, зокрема, щодо доступу до інформації про використання бюджетних коштів.

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Крім того, програмою пропонується розробка нового порядку видачі та анулювання дозволів на використання авіакомпаній, спрощення і переведення в електронний формат ліцензійно-дозвільних процедур у сфері автомобільного та авіаційного транспорту, оновлення складу наглядових рад, підконтрольних міністерству держпідприємств.

Також у міністерстві запропонували обмежити можливість спільної роботи близьких осіб у системі Міністерства інфраструктури.

Як зазначили представники міністерства, велика частина з цих пропозицій буде включена до урядового антикорупційного плану дій.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що впровадження електронних сервісів та автоматизація всіх процесів на підприємствах, підконтрольних міністерству, стане ефективним кроком у боротьбі з корупцією в галузі.