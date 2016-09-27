Мінфін підготував зміни до Податкового кодексу

Міністерство фінансів до кінця поточного тижня винесе на розгляд Кабінету міністрів України законодавчі ініціативи щодо вдосконалення податкової системи, що передбачають поліпшення адміністрування податків і посилення боротьби з корупцією.

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Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду у вівторок.

«Ті зміни в Податковий кодекс, які ми розробляємо і подамо в Кабінет міністрів до кінця поточного тижня, вони спрямовані на те, щоб прибирати можливості для корупції в ДФС. Там вирішується проблема і оптимізується процес з ПДВ, вирішуються проблеми з базами даних, які будуть адмініструватися поза ДФС, а також ліквідується податкова міліція. Сьогодні цей закон (про ліквідацію податкової міліції - УНІАН) внесений до Кабінету міністрів. ДФС стане більш сервісно-орієнтована», - сказав він.

За словами Данилюка, Мінфін до наступного засідання Кабінету міністрів також підготує аналіз впровадження «Єдиного вікна» на митниці із зазначенням державних органів і конкретних чиновників, які перешкоджають його впровадження.

Як повідомляв УНІАН, проведення податкової реформи є одним з пріоритетів роботи уряду і частиною зобов'язань України перед ключовими кредиторами, включаючи Міжнародний валютний фонд.

Мінфін в рамках підготовки реформи представив на обговорення громадськості свої пропозиції щодо змін Податкового кодексу, які включають зміну податкових ставок, а також передачу функцій управління базами даних безпосередньо в Мінфін і скорочення функцій Державної фіскальної служби як органу, який курирує роботу податкової та митної служби, переважно до сервісної складової.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав провести в Україні глибоку податкову реформу і потім накласти мораторій на будь-які зміни в податковій системі та податковому законодавстві терміном на 3-5 років.