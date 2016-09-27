Міжнародні резерви України становлять $14,5 мільярда – НБУ

Міжнародні резерви України на сьогодні становлять 14,5 млрд дол. і до кінця вересня можуть зрости до 15,5 млрд дол. завдяки розміщенню євробондів під гарантії США.

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Про це в ході прес-конференції повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Чурій нагадав, що резерви з початку місяця збільшилися завдяки отриманню траншу кредиту від МВФ.

«Ми очікуємо, що наприкінці місяця резерви становитимуть 15,5 млрд дол., що забезпечує 4 місяці імпорту», - сказав Чурій.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України у серпні 2016 року, за попередніми даними, зросли на 0,15%, або на 21 млн дол., - до 14,103 млрд дол.