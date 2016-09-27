Мінфін позичив на внутрішньому ринку понад 5 мільярдів гривень

Міністерство фінансів України на щотижневому плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 27 вересня, залучило до державного бюджету 5,025 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, в тому числі 5 млрд грн Мінфін залучив у результаті розміщення облігацій в національній валюті, індексованих на валютний курс, терміном обігу 7 років із середньозваженою дохідністю 6,5% річних за єдиною поданою заявкою інвестора.

Решту коштів у сумі 25,3 млн грн Мінфін залучив у результаті розміщення ОВДП терміном обігу 2 роки із середньозваженою дохідністю 16% річних також за єдиною поданою заявкою.

Також Мінфін планував розмістити гривневі облігації терміном обігу 6, 9 і 12 місяців, однак інвестори не подали жодної заявки на їх придбання.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у третьому кварталі має намір провести 13 ОВДП-аукціонів, на яких планується розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, 2, 3 і 5 років, а також валютних облігацій терміном обігу 1,5 і 2 роки.

Станом на 27 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 549,880 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають держпапери на суму 367,011 млрд грн, або 67% їх загального обсягу.