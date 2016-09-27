МВФ вважає зростання економіки України на 1,5% "помірним оздоровленням"

Темп відновлення економіки України в 2016 році, який, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, становитиме 1,5%, є помірним, але Фонду хотілося б бачити більш стале зростання.

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Про це в ході прес-конференції повідомив постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше.

"Економіка досягла макроекономічної стабілізації, ми бачимо поступове оздоровлення економіки. МВФ прогнозує зростання на 1,5% цього року. Але це помірне оздоровлення, але ми хотіли б бачити більш стале оздоровлення»,- сказав Ваше.

За його словами, економічне зростання обмежують нестійкість цін на ресурси, проблеми у торговельних відносинах із Росією, а також неготовність фінансового сектору підтримувати оздоровлення економіки.

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«Фінансовий сектор досі лікується. Як ми бачимо, фінансовий сектор ще не готовий підтримувати в повній мірі економічне відновлення. Ми бачимо те, що називається безкредитним відновленням економіки», - сказав Ваше.

Ваше також зазначив, що основною перешкодою для приходу інвестицій в Україну є негативний бізнес-клімат.

"Основною перешкодою для інвестицій в Україну є поганий бізнес-клімат і це, насамперед, пов'язано з корупцією. Ми підтримуватимемо програму реформ в Україні, спрямованих на забезпечення стабільного зростання економіки, а не циклічного. Але для нас важливі конкретні кроки. Є сфери, де необхідно прискорити прогрес. Це, зокрема, боротьба з корупцією", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може становити 1% при інфляції до 19%.